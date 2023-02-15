Действующий киевский режим осознает свое скорое падение, поэтому политики Украины пытаются нанести обществу как можно больше вреда, заявил бывший депутат Верховной рады Илья Кива.
Так экс-парламентарий прокомментировал законопроект об отмене празднования 8 Марта, 1 Мая и Дня Победы на Украине. По словам политика, миссия России, как освободительницы, заключается в установлении порядка, закона и здравого смысла в соседней республике.
Кива в разговоре с Общественной Службой Новостей подчеркнул, что большая часть украинских политиков просто деградировала.
«Трансгендеры, деградировавшие и морально изуродованные личности, которые считают себя властью!» — заключил экс-депутат.
Ранее сообщалось, что в Одессе украинские националисты снесли монументы императрице Екатерине II и полководцу Александру Суворову.