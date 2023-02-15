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«Трансгендеры»: Кива раскритиковал власти Украины за идею отменить празднование 8 Марта

Политика
«Трансгендеры»: Кива раскритиковал власти Украины за идею отменить празднование 8 Марта

Действующий киевский режим осознает свое скорое падение, поэтому политики Украины пытаются нанести обществу как можно больше вреда, заявил бывший депутат Верховной рады Илья Кива.

Так экс-парламентарий прокомментировал законопроект об отмене празднования 8 Марта, 1 Мая и Дня Победы на Украине. По словам политика, миссия России, как освободительницы, заключается в установлении порядка, закона и здравого смысла в соседней республике.

Кива в разговоре с Общественной Службой Новостей подчеркнул, что большая часть украинских политиков просто деградировала.

«Трансгендеры, деградировавшие и морально изуродованные личности, которые считают себя властью!» — заключил экс-депутат.

Ранее сообщалось, что в Одессе украинские националисты снесли монументы императрице Екатерине II и полководцу Александру Суворову.
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