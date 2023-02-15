Начальник архангельского УМВД России назвал «чистым скотством» алкомаркеты в жилых домах

Алкомаркеты не должны располагаться в жилых домах, заявил начальник УМВД России по Архангельской области Александр Прядко.
Генерал-майор полиции жестко высказался о «наливайках» во время доклада на текущей сессии архангельских депутатов. Он поддержал инициативу председателя комитета АОСД по молодежной политике и спорту Александра Дятлова о борьбе с алкомаркетами.
«Полностью поддерживаю позицию депутата Дятлова по борьбе с наливайками, или, как их называют, "накатильнями". Располагать такие заведения в жилых домах — чистое скотство», — заявил Прядко.
Вопрос о сокращении количества алкомаркетов в жилых домах обсуждают в разных российских регионах. Отмечается, что засилье «наливаек» в пешей доступности от места проживания способствует бытовому алкоголизму. Для борьбы с этим предложили развивать сферу общественного питания, чтобы люди могли выпивать и общаться в кафе и ресторанах, а не дома в одиночестве.