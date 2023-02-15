Врач-диетолог Соломатина рассказала, какие продукты улучшают работу мозга

В своем интервью для газеты «Вечерняя Москва» Елена Соломатина выделила полезные свойства кислот омега-3. По ее словам, она защищает нервный импульс, необходимый для полноценного функционирования человека. Помимо этого, жирные кислоты помогут снять воспаление и разжижают кровь. Омега-3 отлично подойдет для тех, у кого имеются атеросклеротические бляшки.