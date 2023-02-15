Врач-диетолог Соломатина рассказала, какие продукты улучшают работу мозга

Врач-диетолог Елена Соломатина выделила полезные свойства антиоксидантов и жирных кислот, которые помогут улучшить работу мозга. Чеснок занял лидирующее место по своей пользе
В своем интервью для газеты «Вечерняя Москва» Елена Соломатина выделила полезные свойства кислот омега-3. По ее словам, она защищает нервный импульс, необходимый для полноценного функционирования человека. Помимо этого, жирные кислоты помогут снять воспаление и разжижают кровь. Омега-3 отлично подойдет для тех, у кого имеются атеросклеротические бляшки.
Омега-3 содержится в рыбе с увеличенным индексом жирности, а также в орехах и льняном масле.
По словам диетолога, одним из наиболее важных витаминов для мозга служит витамин B12. Его содержание больше всего превалирует в печени и в мясе.
«Достаточно всего одной ложки печени, чтобы восполнить суточную норму витамина», — уточнила диетолог.
Помимо этого, она отметила такие антиоксиданты, как рутин, кверцетин, рефинатроз и полифенолы которые защищают клетки мозга от разрушения. А также сохраняют витамин С, который предотвращает окисление антиоксидантов.
Также Соломатина активно говорит о пользе чеснока, сравнивая его противовоспалительные действия наравне с аспирином. Он защищает стенки сосудов от холестерина, а также снимает воспаление с сосудов, не давая тромбоцитам склеиваться.
Интересный факт от Соломатиной — корица предотвращает переедание при диабете второго типа.