Фантом. Призрак «Оперы»: новое прочтение классического романа Гастона Лиру

В спектакле есть место и комедии. Сцены с участием нового управляющего Шоле и его супруги-примы Карлотты нарочито комичны. Сам Эрик не лишен чувства юмора, правда, юмор немного черный, но такова жизнь в подвале. Первый акт довольно светлый и легкий, в нем очерчивается круг взаимоотношений персонажей. Заканчивается он трагично: фантом сбрасывает на сцену люстру, и это намек на то, что дальше все будет только хуже. Второй акт намного драматичнее, в нем происходит конфликт Кристин и Эрика, обнажившего по ее просьбе лицо. В нем и одна из самых трогательных сцен в спектакле — дуэт отца и сына, бывшего управляющего и фантома. Они наконец-то воссоединяются, но, увы, ненадолго, лишь для того, чтобы расстаться уже навсегда: фантом умирает, получив первый и последний в своей жизни поцелуй от Кристин.