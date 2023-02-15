«С этими шулерами нет смысла играть честно»: Манукян об отправке украинского зерна на нужды скота в Европе

Киев в очередной раз обманул Россию, поставив зерно не в бедные государства Африки, а в ЕС, где этой продукцией удовлетворяют нужды скота. Таким мнением с редакцией ФАН поделился журналист и блогер Вадим Манукян.
Испанских свиней кормят украинской пшеницей, предназначавшейся обездоленным народам Черного континента. Об этом написал Михаэль Кох в издании Exxpress.
Журналист Вадим Манукян возмутился происходящим. Он раскритиковал ситуацию, в рамках которой сельхозпродукция Украины пошла на удовлетворение потребностей скота.
«История, конечно, поучительная. Становится понятно, зачем оказался нужен зерновой коридор. Россия готова была бесплатно поставлять пшеницу, чтобы накормить беднейшие слои населения. То, что мы слышим сегодня, ужасно. Я понимаю, что кормить живность тоже нужно. Но когда на Африканском континенте погибает большое количество людей от голода — это кощунственно», — сообщил эксперт.
Блогер напомнил о тяжелой ситуации на Черном материке. В таком положении Запад продолжает нечестную политику по отношению к Москве.
«Ужасающая ситуация на самом деле. Россию в очередной раз обманули с этим коридором. Россия что-то подписывает с США, Европой, а все заканчивается выигрышем времени для каких-то их целей. С этими шулерами в честную игру нет смысла больше играть», — констатировал Манукян.
Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова раскритиковала дискриминацию выпускников МГИМО. В частности, она указала на ущемление прав человека в Польше.