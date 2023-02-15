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Рязанский рецидивист ответит перед судом за убийство знакомого топором и ножом

Общество
Рязанский рецидивист ответит перед судом за убийство знакомого топором и ножом

Сотрудники СУ СК России по Рязанской области расследовали уголовное дело об убийстве.

По версии следствия, 53-летний житель Пронского района поссорился в селе Тырново с собутыльником. Во время бурного выяснения отношений он сначала ударил его обухом топора по голове, а затем несколько раз пырнул ножом в шею, сообщает «МК в Рязани».

Потерпевший от полученных тяжких ран скончался прямо на месте инцидента. Тогда насильник попытался спрятать труп в поле около села Гремяки. Полиция задержала подозреваемого. Суд скоро рассмотрит соответствующее уголовное дело.
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