Рязанский рецидивист ответит перед судом за убийство знакомого топором и ножом

Сотрудники СУ СК России по Рязанской области расследовали уголовное дело об убийстве.
По версии следствия, 53-летний житель Пронского района поссорился в селе Тырново с собутыльником. Во время бурного выяснения отношений он сначала ударил его обухом топора по голове, а затем несколько раз пырнул ножом в шею, сообщает «МК в Рязани».
Потерпевший от полученных тяжких ран скончался прямо на месте инцидента. Тогда насильник попытался спрятать труп в поле около села Гремяки. Полиция задержала подозреваемого. Суд скоро рассмотрит соответствующее уголовное дело.