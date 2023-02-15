Зеленский организовал встречу с премьером Швеции Кристерссоном в столице Украины

Президент Украины Владимир Зеленский пообщался с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном в Киеве. Об этом проинформировала пресс-служба главы государства.
Аналогичный пост появился и в личном Telegram-канале украинского лидера. К публикации он прикрепил ролик со встречи с главой шведского кабмина.
«Сегодня приветствую на Украине премьер-министра Швеции Ульфа Кристерссона», — отметил при этом Зеленский.
Напомним, что ранее президент Украины совершил турне по Европе. Его проанализировал обозреватель Newsweek Брендан Коул и пришел к неутешительному выводу о состоянии Зеленского. По мнению автора, на сегодняшний день политик пребывает в отчаянии.