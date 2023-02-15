Спецслужбы Ирака арестовали нескольких главарей «Исламского государства»

Силовики продолжают охоту за исламистскими радикалами.
Багдад, 15 февраля. Национальная разведывательная служба Ирака объявила об аресте нескольких главарей «Исламского государства»✱ (ИГ, запрещено в РФ), которые готовили террористические акты за пределами границ страны.
Отмечается, что эти люди были причастны к уже совершенным нападениям как на территории самой республики, так и за рубежом.
ИГ✱ открыто выступило против Ирака в 2014 году, в относительно сжатые сроки захватив почти половину площади государства. С помощью международной коалиции основные силы религиозных радикалов оказались разгромлены к концу 2017 года, однако террористическая организация до сих пор осуществляет свою деятельность, укрывшись в подполье.
Борьба с ИГ осложняется его децентрализованным характером: существует множество главарей, однако нет безусловной «верхушки», ликвидация которой могла бы дезорганизовать радикалов. В Ираке и Сирии присутствует неизвестное количество спящих ячеек, во многом изолированных друг от друга. Они периодически совершают террористические акты в отношении гражданских лиц и нападения на силовиков.
- ✱ - запрещенная в РФ террористическая организация