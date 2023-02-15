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Спецслужбы Ирака арестовали нескольких главарей «Исламского государства»

Весь мир
Спецслужбы Ирака арестовали нескольких главарей «Исламского государства»

Силовики продолжают охоту за исламистскими радикалами.

Багдад, 15 февраля. Национальная разведывательная служба Ирака объявила об аресте нескольких главарей «Исламского государства»✱ (ИГ, запрещено в РФ), которые готовили террористические акты за пределами границ страны.

Отмечается, что эти люди были причастны к уже совершенным нападениям как на территории самой республики, так и за рубежом.

ИГ✱ открыто выступило против Ирака в 2014 году, в относительно сжатые сроки захватив почти половину площади государства. С помощью международной коалиции основные силы религиозных радикалов оказались разгромлены к концу 2017 года, однако террористическая организация до сих пор осуществляет свою деятельность, укрывшись в подполье.

Борьба с ИГ осложняется его децентрализованным характером: существует множество главарей, однако нет безусловной «верхушки», ликвидация которой могла бы дезорганизовать радикалов. В Ираке и Сирии присутствует неизвестное количество спящих ячеек, во многом изолированных друг от друга. Они периодически совершают террористические акты в отношении гражданских лиц и нападения на силовиков.

  • ✱ - запрещенная в РФ террористическая организация
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