Спецслужбы Ирака арестовали нескольких главарей «Исламского государства»

ИГ✱ открыто выступило против Ирака в 2014 году, в относительно сжатые сроки захватив почти половину площади государства. С помощью международной коалиции основные силы религиозных радикалов оказались разгромлены к концу 2017 года, однако террористическая организация до сих пор осуществляет свою деятельность, укрывшись в подполье.