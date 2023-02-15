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Машина протаранила газопровод в Волгоградской области

Происшествия
Машина протаранила газопровод в Волгоградской области

Полиция Камышина расследует опасный инцидент с повреждением трубы газопровода.

Как пояснили в отделе МВД России «Камышинский», накануне неопознанный автомобиль врезался в газопроводную трубу около дома №23 по улице Некрасова в Камышине. Повредив объект ЖКХ, нарушитель скрылся с места происшествия, сообщает «МК в Волгограде».

Сейчас полицейские пытаются идентифицировать машину и управлявшего ей правонарушителя, чтобы привлечь его к ответственности. Всех возможных очевидцев инцидента просят оказать содействие в расследовании.
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