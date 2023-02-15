Машина протаранила газопровод в Волгоградской области

Как пояснили в отделе МВД России «Камышинский», накануне неопознанный автомобиль врезался в газопроводную трубу около дома №23 по улице Некрасова в Камышине. Повредив объект ЖКХ, нарушитель скрылся с места происшествия, сообщает «МК в Волгограде».