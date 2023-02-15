Власти Эстонии депортировали организатора «Бессмертного полка»

Департамент полиции и пограничной охраны Эстонии аннулировал долгосрочный вид на жительство организатора акций «Бессмертного полка» в республике Сергея Чаулина и депортировал его из страны.
Чаулин покинул государство вечером 14 февраля, говорится в пресс-релизе полиции безопасности (КАПО). Там так же уточняется, что мужчина добровольно выехал из Эстонии в Россию. Сам организатор «Бессмертного полка» подтвердил, что находится в РФ, передает телеканал ERR.
«Да, меня депортировали. Вызвали в полицию под предлогом отдать мне портреты "Бессмертного полка"», — рассказал Чаулин.
Мужчина добавил, что ему предъявили обвинения на 30-ти страницах, забрали документы и телефон, а затем выслали. Правоохранители даже не дали Чаулину возможности позвонить адвокату.