Власти Эстонии депортировали организатора «Бессмертного полка»

Чаулин покинул государство вечером 14 февраля, говорится в пресс-релизе полиции безопасности (КАПО). Там так же уточняется, что мужчина добровольно выехал из Эстонии в Россию. Сам организатор «Бессмертного полка» подтвердил, что находится в РФ, передает телеканал ERR.