Командир артиллерии ЧВК «Вагнер», известный под позывным «Чипса», рассказал о том, поставлена работа в артиллерийских подразделениях компании, условиях во время спецоперации, уровне боевой подготовке противника и опыте столкновений с натовским вооружением.
Представляя артиллериста корреспондентам Федерального агентства новостей, петербургский бизнесмен Евгений Пригожин рассказал, что перед тем как перейти на работу в ЧВК «Вагнер», Чипса служил в ВС РФ, но был вынужден оставить пост из-за конфликта с генералом, который пытался его унижать.
«Главная задача любого военноначальника — это общаться с этим человеком с огромными яйцами, не унижать его, не тыкать его в дерьмо каждый день, а дать ему возможность проявить свой характер, свою волю и свои, так сказать, те самые тестикулы», — объявил Пригожин.
Отвечая на вопросы журналистов, Чипса подметил, что основой ЧВК «Вагнер» является коллектив единомышленников. Каждое подразделение развивает свои навыки для выполнения определенных боевых задач и используют свой уникальный опыт в деле.
«Залог успеха — это люди. Мне удалось за, скажем так, не короткий промежуток времени собрать вокруг себя единомышленников, которые желают научиться артиллерии, создать коллектив профессионалов, и которые в дальнейшем в течение восьми лет в разных точках планеты совместными усилиями выполняли различные боевые задачи, — рассказал командир-артиллерист. —Исходя из этого мы получили огромнейший боевой опыт, который не прописан ни в одном уставе, наставлении, руководстве и так далее».
Командир артиллерии рассказал, что в ЧВК «Вагнер» действует принцип профессиональной конкуренции. С ним только эффективные командиры остаются на руководящих постах, что значительно повышает боеспособность подразделений
«Мы начали создавать и укоплектовывать свои подразделения по принципу профессиональной конкуренции. Когда я еще в свое время служил в армии, мои командиры, которым я благодарен, всегда говорили: «сначала знания, а потом звания». Я постарался перенести этот весь принцип работы к нам в компанию, поэтому у нас профессиональная конкуренция, — считает Чипса. — Если любой командир звена не может, или не способен, или начинает в профессиональном плане снижать свой уровень — то соответственно на его место будет назначен сразу другой человек, который будет выполнять эту задачу быстрее и качественнее».
Командир рассказал, что подготовка русских добровольцев проводится на основе практики и постановки конкретных задач без лишней бюрократии и отчетности.
«Соответственно, люди, которые к нам приходят, — они сразу понимают, для чего они приходят, с какой целью они приходят и что от них требуется. Подготовка происходит у нас очень просто. У нас, еще раз повторю, слаженный профессиональный коллектив, личный состав, который прибывает, они попадают в свой коллектив, где практически сразу же начинают включаться в работу. У нас нет такого понятия, как бумажные документы, план-конспекты. На практике моментально человек все схватывает.
Принцип работы очень простой — ставится внятная, четкая задача, начиная с нашего руководства, которое ставит мне задачу. Я понимаю, что от меня требуется, соответственно я планирую свою деятельность таким образом, чтобы и мои подчиненные понимали, что от них требуется. Остальное — индивидуальный и коллективный профессионализм, и работа идет как по маслу», — заявил командир «музыкальной» артиллерии.
Чипса рассказал в интервью, что отряды ЧВК «Вагнер» не первый раз сталкиваются с натовскими орудиями и используют свой опыт в артиллерийских дуэлях с ВСУ.
«С натовской артиллерией мы сталкиваемся не впервой, поэтому мы сюда приехали уже выученные уроками другой натовской артиллерии. Я не буду говорить сейчас, какой натовской артиллерии, но мы уже встречались не раз, причем встречались с артиллерией помощнее чем здесь, которая на этом фронте присутствует, я не буду сейчас говорить, она нас многому научила. Нас жизнь заставила разработать новую тактику ведения боевых действий артиллерийскими подразделениями», — рассказал Чипса.
Главным отличием ЧВК «Вагнер» от других подразделений является эффективная система взаимодействия между командирами, подчиненными и тыловыми службами, считает офицер-артиллерист. Русские добровольцы получают все необходимое в кратчайшие сроки по первому запросу.
«А чем отличаемся мы от других воинских формирований — у нас не занимаются статистикой фактов и проблем, у нас их решают моментально. То есть у меня нет проблем в любом направлении, если у меня какая-то проблема возникает, я обращаюсь к руководству и руководство прикладывает все усилия, чтобы у меня этих проблем не было», — сообищил Чипса.
Он подчеркнул: в первую очередь важны навыки специалистов при работе с орудийными установками. Необученный расчет не сможет эффективное использовать даже самое новейшее вооружение.
«Вооружение — это просто железо. Все зависит от людей, которые пользуются этим вооружением. Если личный состав что с нашей стороны, что с той стороны будет прекрасно подготовлен и в совершенстве будет владеть этим вооружением, то соответственно будет отсюда и результат. Если же на новое, современное вооружение поставить людей, которые просто не знают, как им пользоваться, отсюда будет другой результат», — заявил офицер.
Чипса высоко оценил навыки артиллеристов противника, но отметил, что и этот опыт будет учтен русскими добровольцами.
«ВСУ достойный противник и в некоторых вопросах нам есть чему поучиться. И соответственно мы выводы делаем и принимаем меры», — считает командир артиллерии ЧВК «Вагнер».
На вопрос о том, удалось ли ЧВК «Вагнер» сократить численность артиллерии противника, Чипса напомнил — противник может и прибегать к обманным маневрам, чтобы скрыть свою реальную численность.
«Мне сложно судить по поводу убыли личного состава, потому что в основном мы работаем по всему фронту. Недостаток артиллерии можно на фронте заместить: с других направлений перекинуть каких-то подразделений, создать на определенном участке фронта какую-то видимость активности артиллерии, а потом ее перераспределить», — сказал Чипса.
Офицер-артиллерист опроверг заявления о том, что в ВСУ развивается «снарядный голод». По его мнению, ВСУ хоть и потеряли почти весь свой старый артиллерийский парк, но теперь активно используют западные модели орудий и поставки снарядов из стран НАТО не дадут им
«Сейчас у них поступают новые вооружения, качество применения этой артиллерии — да, конечно, со временем они научатся, ребята умные, грамотные, поэтому я не думаю, что у них будут проблемы с боеприпасами. Вся Европа и Соединенные Штаты им поставляют огромное количество боеприпасов. Поэтому я не думаю, что в ближайшее время у них будут какие-то загвоздки и проблемы с боеприпасами», резюмировал Чипса.
В настоящее время подразделения ЧВК «Вагнер» ведут наступление в районе города Бахмут. На этом направлении противник сосредоточил многотысячный контингент сил, пытаясь остановить продвижение русских добровольцев. Бойцы «Оркестра» планомерно уничтожают оборонительные позиции ВСУ на севере и юге города, при этом массово уничтожая живую силу и остатки техники противника. Тем не менее по оценкам военных корреспондентов об оперативном окружении города говорить рано.