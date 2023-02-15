«Сначала знания, а потом звания»: командир артиллерии назвал принципы работы ЧВК «Вагнер»

«Мы начали создавать и укоплектовывать свои подразделения по принципу профессиональной конкуренции. Когда я еще в свое время служил в армии, мои командиры, которым я благодарен, всегда говорили: «сначала знания, а потом звания». Я постарался перенести этот весь принцип работы к нам в компанию, поэтому у нас профессиональная конкуренция, — считает Чипса. — Если любой командир звена не может, или не способен, или начинает в профессиональном плане снижать свой уровень — то соответственно на его место будет назначен сразу другой человек, который будет выполнять эту задачу быстрее и качественнее».