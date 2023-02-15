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Официальный курс доллара на 16 февраля поднялся до 74,21 рубля

Экономика
Официальный курс доллара на 16 февраля поднялся до 74,21 рубля

Банк России принял решение повысить официальные курсы доллара, евро и юаня к рублю на четверг, 16 февраля, следует из данных, опубликованных на портале регулятора.

Американская валюта подорожала на 34 копейки относительно предыдущих значений, в результате чего ее официальный курс поднялся до 74,21 рубля. Официальный курс евро прибавил 23 копейки в сравнении с показателем среды и был определен на уровне 79,57 рубля. Цена юаня решением ведомства составила 10,85 рубля, что на две копейки больше официального курса китайской валюты на 15 февраля.

В ходе торгов на Мосбирже в среду курс евро переваливал за отметку 80 рублей. Такой цены единая европейская валюта достигла впервые с 25 апреля 2022 года. На пике она торговалась по 80,04 рубля.
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