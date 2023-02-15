Официальный курс доллара на 16 февраля поднялся до 74,21 рубля

Американская валюта подорожала на 34 копейки относительно предыдущих значений, в результате чего ее официальный курс поднялся до 74,21 рубля. Официальный курс евро прибавил 23 копейки в сравнении с показателем среды и был определен на уровне 79,57 рубля. Цена юаня решением ведомства составила 10,85 рубля, что на две копейки больше официального курса китайской валюты на 15 февраля.