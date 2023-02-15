Стали известны подробности смертельного ДТП под Волгоградом

Сотрудники ГУ МВД России по Волгоградской области рассказали о трагических обстоятельствах дорожного инцидента.
По данным пресс-службы ведомства, утром на 61-м километре автотрассы Р-22, ехавший из Волгограда в сторону Элисты 22-летний водитель автомобиля «УАЗ Патриот» неосмотрительно пошел на обгон, сообщает «Волгоградская Правда».
В итоге, выехав на встречную полосу, он врезался в грузовик «Мерседес». Внедорожник из-за удара опять оказался на полосе попутного движения, где на него наехал грузовик «Форд». От полученных травм водитель внедорожника скончался на месте.