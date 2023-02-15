Основной союзник: чем Великобритания поддерживает киевский режим

Автор Telegram-канала «Старушка Англия» подводит итоги британской военной помощи Украине за год.
24 февраля 2023 года исполнится год с начала специальной военной операции Вооруженных сил Российской Федерации на территории Украины. За прошедший период времени страны Запада обеспечили киевскому режиму рекордный уровень поддержки. Суммарный объем военной помощи для Киева сопоставим с годовым военным бюджетом России, при этом вклад Великобритании в финансирование Украины дело является весьма существенным: по количеству предоставленного оружия Лондон уступает только Вашингтону.
Что было сделано в начале конфликта?
Сразу после эскалации конфликта бывший премьер-министр Борис Джонсон провел переговоры с Владимиром Зеленским. Глава британского правительства обратился к британскому народу и объявил, что Лондон не останется в стороне.
«Война касается права свободного, суверенного, независимого европейского народа выбирать свое будущее, и это право Великобритания всегда будет защищать», — провозгласил Джонсон.
Тогда же Лис Трасс, бывшая министром иностранных дел, фактически призвала британцев участвовать в войне на стороне ВСУ. Она заявила, что поддержит «борьбу британцев за демократию» на территории Украины. Именно потому британские суды не приговаривают наемников украинского Иностранного легиона, которые, в свою очередь, не боятся возвращаться на родину.
Например, наемник Марк Эйрс, который проходил службу в полку «Азов»✱ (запрещенная в РФ организация), рассказал, что был арестован по возвращению с боевых действий в Сирии, так как в соответствии с законодательством состоять в иностранной армии или в незаконном вооруженном формировании гражданину Великобритании запрещено. При этом Эйрс заявил о бездействии следствия и суда при рассмотрении подобных дел. По факту через какое-то время его просто выпустили на свободу.
Спасение и обучение
Великобритания с марта 2022 года организовала программу для украинских беженцев Homes for Ukraine. В рамках этой инициативы в страну прибыли около 110 000 беженцев с Украины. Для них подобрали местных жителей, которые согласились разместить семьи у себя дома за 350 фунтов стерлингов в месяц.
В середине сентября 2022 года шестимесячный срок действия государственной программы Homes for Ukraine истек, поэтому некоторые беженцы остались без крыши над головой. Лондон не стал продлевать действие «домов для Украины». Вместо этого министр транспорта Марк Харпер объявил о продлении предоставления бесплатного проезда на железнодорожном транспорте, метро или автобусе для украинцев в течение 48 часов после въезда в страну.
А в июне 2022 года Лондон организовал подготовку украинских солдат на британской земле. Курс боевой подготовки был рассчитан на три месяца. По словам пленного военнослужащего ВСУ, за указанный срок военнослужащих научили собирать, разбирать и пристреливать автомат АК-47, показали основы саперного дела и штурм городской застройки.
С октября Великобритания расширила программу обучения украинских военнослужащих. Срок боевой подготовки был увеличен с трех недель до пяти, что позволило подготовить личный состав к действиям в окопах, городских условиях и на транспортных средствах. Курс основан на базовой программе подготовки британской пехоты.
В ходе визита Владимира Зеленского в Лондон 8 февраля британцы предложили организовать обучение украинских пилотов управлению истребителями западного производства, а также подготовку морских пехотинцев.
Сложно сказать, каким образом Великобритания намерена осуществлять процесс обучения пилотов ВСУ. Есть множество проблем проблем: неполадки двигателей Rolls-Royce, установленного на тренировочных самолетах Hawk; недостаток квалифицированных инструкторов, — летчики стремятся уйти на более высокооплачиваемую работу вместо подготовки своих товарищей (например, переезжая в Китай). К тому же Великобритания и без того дала обязательство обучать военнослужащих Катара и Саудовской Аравии в рамках сделки по продаже истребителей Typhoon. В результате из 43 учебных самолётов для обучения британских пилотов используется только 11.
Виновна ли «Владычица море» в атаках на Черноморский флот?
В ходе визита 24 августа Борис Джонсон пообещал передать Украине военную технику для разминирования акватории Черного моря в районе Одессы, а представители британских военно-морских сил и военнослужащие 6-го флота ВМС США обучали украинских военнослужащих эксплуатации подводных систем. После завершения курса подготовки британцы передадут Киеву шесть единиц военной техники. Что это будет за вооружения, не сообщается, однако можно предположить, что речь идет о разработке BAE Systems.
Конечно, сложно найти неопровержимые факты, доказывающие связь британских военных с диверсиями на важных объектах инфраструктуры России или нападениями на Черноморский флот. При этом очевидно, что английские специальные службы оказывают всестороннюю помощь ВСУ и принимают непосредственное участие в планировании и проведении операций, при этом ВМС Великобритании и США уделяют особое внимание подводным беспилотным аппаратам при организации морских операций.
База для антироссийской деятельности
Великобритания принимает активное участие в процессе доставки военной помощи Киеву и предоставляет свою инфраструктуру для поддержки ВСУ. Для обеспечения перелетов самолетов военно-транспортной авиации задействуются ряд британских авиабаз, среди которых Прествик и Брайз-Нортон. Данные объекты являются важными перевалочными пунктами для американских и канадских самолетов, направляющихся в Европу и на Ближний Восток.
Кроме участия в логистических цепочках, британцы на Западе являются лидерами по внедрению антироссийских инициатив. Именно Лондон первым объявил о передаче танков западного производства вооруженным силам Украины, после чего глава минобороны Бен Уоллес начал оказывать давление на канцлера Германии Олафа Шольца, призывая его дать разрешение на поставки танков Leopard киевскому режиму. Сейчас британцы рассматривают вопрос передачи истребителей. Не исключено, что он также будет решен в пользу Украины.
ИНФОГРФИКА CHALLENGER 2
Таким образом, за 2022 год Великобритания предоставила Украине военную помощь в объеме около 2,81 миллиардов долларов.
В 2023 году в Лондоне намерены направить Украине вооружения на аналогичную сумму — при этом министерство финансов 18 ноября заморозило бюджет на оказание военной помощи иностранным государствам на уровне 0,5 процентов от ВВП (порядка 15,65 млрд долларов).
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