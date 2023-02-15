Основной союзник: чем Великобритания поддерживает киевский режим

Например, наемник Марк Эйрс, который проходил службу в полку «Азов»✱ (запрещенная в РФ организация), рассказал, что был арестован по возвращению с боевых действий в Сирии, так как в соответствии с законодательством состоять в иностранной армии или в незаконном вооруженном формировании гражданину Великобритании запрещено. При этом Эйрс заявил о бездействии следствия и суда при рассмотрении подобных дел. По факту через какое-то время его просто выпустили на свободу .