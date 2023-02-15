Депутаты предложили ужесточить штрафы за нарушение правил поведения на борту самолета

Идеей поделился член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хазмаев в комментарии для издания РИА Новости.
Депутат заявил, что для нарушителей необходимо создать специальный черный список и вносить в него нарушителей установленных правил перелета. Предложение поддержала российская авиакомпания Azur Air.
Также чиновник предложил увеличить штрафы за курение и распитие алкоголя во время полета. Он подчеркнул, что ужесточения санкций в отношении нарушителей требует значительная часть общества. Внесение изменений в законодательство будет рассмотрено государственной думой.
Ранее в СМИ появилось сообщение о женщине раздевшейся догола и покусавшей проводников из-за того, что ей запретили курить в туалете. Женщину изолировали до конца полета и оставили под присмотром врача.