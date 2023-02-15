Политолог Сафонов заявил, что закрытие неба над Молдавией связано с желанием скрыть «гостя»

Власти Молдавии решили временно закрыть воздушное пространство страны. Возможную цель такой странной меры назвал политолог Андрей Сафонов.
Также Сафонов не исключает, что эта мера может иметь отношение ко вчерашним заявлениям главы Молдавии Майи Санду о готовящемся госперевороте в стране. Понятно, что совершенно безосновательно власти Молдовы формируют повестку о том, будто РФ спит и видит, как бы покуситься на молдавскую государственность, заметил политолог.
Кроме того, эксперт полагает, что версию о выявлении в небе над Молдавией неопознанного летательного аппарата тоже не стоит сбрасывать со счетов.