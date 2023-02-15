Политолог Сафонов заявил, что закрытие неба над Молдавией связано с желанием скрыть «гостя»

Также Сафонов не исключает, что эта мера может иметь отношение ко вчерашним заявлениям главы Молдавии Майи Санду о готовящемся госперевороте в стране. Понятно, что совершенно безосновательно власти Молдовы формируют повестку о том, будто РФ спит и видит, как бы покуситься на молдавскую государственность, заметил политолог.