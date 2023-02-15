В США предупредили о возможных проблемах с поставками западной бронетехники на Украину

США и другие страны Североатлантического альянса не в состоянии транспортировать всю обещанную бронетехнику на Украину. Об этом пишет The Washington Post, ссылаясь на осведомленный источник.
«Мы не учли того, что чертовски трудно доставить все эти грузы на Украину в полном комплекте», — приводит газета слова американского чиновника.
Источник утверждает, что главные транспортные каналы для поставки западного оружия киевскому режиму проходят через Румынию, Польшу и Словакию, поэтому вполне вероятно, что иностранная военная помощь попросту застрянет на границе из-за перегруженности и возникновения заторов.