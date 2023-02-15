Генсек ООН Гутерреш предрек человечеству новый всемирный потоп

Многие территории Земли в скором времени будут затоплены, а их населению придется искать новые места для жизни, заявил генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш.
Генсек выступил на заседании Совета Безопасности Организации. Он обратил внимание, что уровень мирового океана стремительно поднимается, из-за чего человечеству угрожает всемирный потоп. Затопленными могут оказаться дома миллиарда человек.
Главной причиной подъема уровня океана Гутерреш назвал таяние ледников, а также термическое расширение воды. Он призвал глав иностранных правительств уже сейчас предпринять меры для защиты построек от затоплений.
Более того, по словам генсека, необходимо помочь тем государствам, которые погут полностью уйти под воду. Речь идет не только об островах, но и о Китае, Индонезии и Бангладеш.