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Еврокомиссия намерена отключить другие российские банки от SWIFT

Экономика
Еврокомиссия намерена отключить другие российские банки от SWIFT

Европейская комиссия намеревается начать процедуру отключения нескольких российских банков от системы SWIFT.

Как сообщалось ранее, Евросоюз введет санкции против «Альфа-банка», «Тинькофф Банка» и «Росбанка». Ограничения будут установлены еще на одну российскую финансовую организацию, однако ее название пока не известно.

В рамках 10 пакета санкций Еврокомиссия в том числе ограничит поставки российских строительных материалов, таких как алюминий, сталь, асфальт и резина. Европейским компаниям запретят экспортировать в Россию ряд определенных транспортных средств и электроники.
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