Еврокомиссия намерена отключить другие российские банки от SWIFT

Европейская комиссия намеревается начать процедуру отключения нескольких российских банков от системы SWIFT.
Как сообщалось ранее, Евросоюз введет санкции против «Альфа-банка», «Тинькофф Банка» и «Росбанка». Ограничения будут установлены еще на одну российскую финансовую организацию, однако ее название пока не известно.
В рамках 10 пакета санкций Еврокомиссия в том числе ограничит поставки российских строительных материалов, таких как алюминий, сталь, асфальт и резина. Европейским компаниям запретят экспортировать в Россию ряд определенных транспортных средств и электроники.