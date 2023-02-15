В Смоленской области мужчина получил штраф за призывы к расправе над чиновниками

Согласно информации ведомства, злоумышленник размещал в социальной сети публикации, убеждающие в необходимости совершать жестокую расправу над чиновниками. Впоследствии он пытался скрыться от силовиков, но был задержан. Гражданин признал вину и сотрудничал со следствием. Его обязали выплатить 360 тыс. рублей.