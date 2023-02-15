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Госдума проголосовала за разрыв договора о налогообложении с Латвией

Политика
Госдума проголосовала за разрыв договора о налогообложении с Латвией

Соглашение между Россией и Латвией предназначалось для избегания двойного налогообложения, а также для гарантии выполнения условий уплаты налогов на доходы и капитал. За разрыв договора проголосовали депутаты Государственной думы.

Ранее, в мае 2022 года, Латвия заявила, что не намерена продолжать это соглашение с Россией из-за ситуации на Украине. Однако в кабинете министров РФ заявили, что подобные основания не являются допустимыми для разрыва договора в одностороннем порядке. Таким образом Россия также отказывается от этого соглашения.

Соответствующий законопроект появился еще в декабре 2022 года. В защиту проекта было сказано, что он поможет обеспечить российские интересы и сократить риски и последствия для российских граждан.

Договор с Латвией был заключен в декабре 2010 года.
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