Госдума проголосовала за разрыв договора о налогообложении с Латвией

Ранее, в мае 2022 года, Латвия заявила, что не намерена продолжать это соглашение с Россией из-за ситуации на Украине. Однако в кабинете министров РФ заявили, что подобные основания не являются допустимыми для разрыва договора в одностороннем порядке. Таким образом Россия также отказывается от этого соглашения.