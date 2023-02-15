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Организатора «Бессмертного полка» Сергея Чаулина выслали из Эстонии

Общество
Организатора «Бессмертного полка» Сергея Чаулина выслали из Эстонии

Организатору «Бессмертного полка» Сергею Чаулину аннулировали вид на жительство, выслав из Эстонии.Долгосрочный вид на жительство, который был у Чаулина, был аннулирован департаментом полиции и пограничной охраны Эстонии по предложению полиции безопасности.

По предварительным данным председателя КАПО, Чаулин добровольно покинул страну 14 февраля по собственному выбору, но сам организатор в сообщении на портале государственного телерадиовещания ERR отметил, что его именно депортировали.

По словам организатора, его вызвали в полицию под предлогом отдать портреты «Бессмертного полка».

Помимо прочего, Чаулина обвинили в «распространении враждебной пропаганды Российской Федерации и разжигании национальной и политической ненависти под знаменем антифашистского движения», отобрали все документы и телефон, а после депортировали.

«Мне предъявили обвинения на 30-ти страницах, забрали телефон, документы и выслали. Как был в рабочей форме, так меня и депортировали. Даже не дали возможности позвонить адвокату», — рассказал Чаулин.

На данный момент Сергей находится в России, а его семья — в Таллине.

Информационный портал фонда «Русский Мир» так же сообщил, что подобного рода инцидент также случился с известным защитником и активистом русскоязычных интересов Алексеем Есаковым, которого выгнали из Эстонии.

Ранее 11 января МИД Эстонии вызвал посла РФ Владимира Липаева, заверив его в необходимости сократить штат российских дипломатов до 8 человек.
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