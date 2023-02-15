Организатора «Бессмертного полка» Сергея Чаулина выслали из Эстонии

Организатору «Бессмертного полка» Сергею Чаулину аннулировали вид на жительство, выслав из Эстонии.Долгосрочный вид на жительство, который был у Чаулина, был аннулирован департаментом полиции и пограничной охраны Эстонии по предложению полиции безопасности.
По предварительным данным председателя КАПО, Чаулин добровольно покинул страну 14 февраля по собственному выбору, но сам организатор в сообщении на портале государственного телерадиовещания ERR отметил, что его именно депортировали.
По словам организатора, его вызвали в полицию под предлогом отдать портреты «Бессмертного полка».
Помимо прочего, Чаулина обвинили в «распространении враждебной пропаганды Российской Федерации и разжигании национальной и политической ненависти под знаменем антифашистского движения», отобрали все документы и телефон, а после депортировали.
«Мне предъявили обвинения на 30-ти страницах, забрали телефон, документы и выслали. Как был в рабочей форме, так меня и депортировали. Даже не дали возможности позвонить адвокату», — рассказал Чаулин.
На данный момент Сергей находится в России, а его семья — в Таллине.
Информационный портал фонда «Русский Мир» так же сообщил, что подобного рода инцидент также случился с известным защитником и активистом русскоязычных интересов Алексеем Есаковым, которого выгнали из Эстонии.
Ранее 11 января МИД Эстонии вызвал посла РФ Владимира Липаева, заверив его в необходимости сократить штат российских дипломатов до 8 человек.