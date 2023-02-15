Ньютон оказался не первооткрывателем закона гравитации

Гравитационная постоянная позднее использовалась Исааком Ньютоном при определении его законов движения. Также константа применялась в работах Альберта Эйнштейна в его теории относительности. Леонардо да Винчи в свое время понимал, что он что-то нашел, но был не до конца уверен, что именно.