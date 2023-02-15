Ньютон оказался не первооткрывателем закона гравитации

Открытие закона гравитации приписывают британскому физику Исааку Ньютону. Однако существовал ученый, который на 100 лет опередил своего коллегу.
Фундаментальные аспекты гравитационного притяжения признал Леонардо да Винчи. Об этом свидетельствуют его работы, в которых представлены эскизы треугольников, показывающие взаимосвязь между естественным движением, направленным и выравниванием движения, передает Planet Today.
«Около 500 лет назад Леонардо да Винчи пытался раскрыть тайну гравитации и ее связь с ускорением с помощью серии остроумных экспериментов, руководствуясь только своим воображением и искусной экспериментальной техникой», — пишут исследователи в журнале Leonardo.
Гравитационная постоянная позднее использовалась Исааком Ньютоном при определении его законов движения. Также константа применялась в работах Альберта Эйнштейна в его теории относительности. Леонардо да Винчи в свое время понимал, что он что-то нашел, но был не до конца уверен, что именно.