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Литовкин объяснил важность отсечения ВСУ от военных поставок из Польши

Армия
Литовкин объяснил важность отсечения ВСУ от военных поставок из Польши

Польские власти превратили свою страну в транспортный хаб по доставке вооружения, боевой техники и боеприпасов украинским националистам. Это диктует необходимость достижения всех целей российской спецоперации по защите Донбасса, заявил военный аналитик Виктор Литовкин.

Эксперт Виктор Литовкин призвал перерезать каналы военной логистики между Польшей и Украиной в интервью Pravda.Ru.

«Именно через границу с Польшей в Киев поставляется западное вооружение и прибывают наемники», — объяснил он значимость такого шага.

Аналитик предложил ликвидировать саму возможность «переобувания» вагонов с военными грузами НАТО с узкой европейской колеи на Западной Украине, уничтожив узловые железнодорожные станции противника.

Ранее телеканал «360» рассказал о планах НАТО увеличить производство артиллерийских снарядов для нужд ВСУ.
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