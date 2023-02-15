Польские власти превратили свою страну в транспортный хаб по доставке вооружения, боевой техники и боеприпасов украинским националистам. Это диктует необходимость достижения всех целей российской спецоперации по защите Донбасса, заявил военный аналитик Виктор Литовкин.
Эксперт Виктор Литовкин призвал перерезать каналы военной логистики между Польшей и Украиной в интервью Pravda.Ru.
«Именно через границу с Польшей в Киев поставляется западное вооружение и прибывают наемники», — объяснил он значимость такого шага.
Аналитик предложил ликвидировать саму возможность «переобувания» вагонов с военными грузами НАТО с узкой европейской колеи на Западной Украине, уничтожив узловые железнодорожные станции противника.
Ранее телеканал «360» рассказал о планах НАТО увеличить производство артиллерийских снарядов для нужд ВСУ.