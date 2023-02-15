Российские издательства нашли способ обойти ограничения на выпуск иностранных книг

Российские издательства смогут выпускать иностранные книги, несмотря на ограничения. Компании нашли способ, который позволит им познакомить читателей из РФ с зарубежными бестселлерами.
Обойти запрет на издание заграничных произведений поможет саммари — пересказ без прямого цитирования. Например, к такому методу прибегла группа «Эксмо-АСТ» («Эксмо», АСТ, «Бомбора» и другие издательства).
Компания выпустит в формате саммари мемуары принца Гарри «Запасной» (Spare). Пересказ книги выйдет 16 февраля в печатном, электронном и аудиоформате, пишет «Коммерсант».
Сервис «ЛитРес» выпустил вариант саммари мемуаров от издательства Smart Reading. Книга вышла в аудиоформате 15 февраля.
Гендиректор «Эксмо» Евгений Капьев отметил, что в пересказе будут отражены ключевые идеи книги. При этом в издании не будет отрывков из мемуаров.
«Автор саммари прочитала книгу на английском и пересказала своим языком», — уточнил Капьев.
По его словам, компания, как и Smart Reading, опирается на закон о цитировании. Однако один из анонимных участников издательского рынка считает такой формат завуалированным пиратством.