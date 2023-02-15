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Российские издательства нашли способ обойти ограничения на выпуск иностранных книг

Общество
Российские издательства нашли способ обойти ограничения на выпуск иностранных книг

Российские издательства смогут выпускать иностранные книги, несмотря на ограничения. Компании нашли способ, который позволит им познакомить читателей из РФ с зарубежными бестселлерами.

Обойти запрет на издание заграничных произведений поможет саммари — пересказ без прямого цитирования. Например, к такому методу прибегла группа «Эксмо-АСТ» («Эксмо», АСТ, «Бомбора» и другие издательства).

Компания выпустит в формате саммари мемуары принца Гарри «Запасной» (Spare). Пересказ книги выйдет 16 февраля в печатном, электронном и аудиоформате, пишет «Коммерсант».

Сервис «ЛитРес» выпустил вариант саммари мемуаров от издательства Smart Reading. Книга вышла в аудиоформате 15 февраля.

Гендиректор «Эксмо» Евгений Капьев отметил, что в пересказе будут отражены ключевые идеи книги. При этом в издании не будет отрывков из мемуаров.

«Автор саммари прочитала книгу на английском и пересказала своим языком», — уточнил Капьев.

По его словам, компания, как и Smart Reading, опирается на закон о цитировании. Однако один из анонимных участников издательского рынка считает такой формат завуалированным пиратством.
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