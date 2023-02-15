На XII съезде ВОСВОД России спасатели обсудят перспективы развития организации

Участники мероприятия встретились на Якорной площади перед Морским собором, чтобы возложить цветы и венки к памятнику адмирала, флотоводца и кораблестроителя Степана Макарова. Кронштадт был выбран в качестве площадки проведения не случайно. Именно здесь во второй половине XIX века под руководством адмирала Андрея Фрейганга и создавалось Общество спасения на водах. Сами спасатели называют Кронштадт "колыбелью" ВОСВОД. На съезд сюда прибудут более 120 делегатов из 60 регионов страны.