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На XII съезде ВОСВОД России спасатели обсудят перспективы развития организации

ФАН-ТВ

В Кронштадтском дворце молодежи состоялась торжественная церемония открытия XII съезда ВОСВОД России. В этом году общество отмечает 150-летие. Сегодня перед организацией спасателей стоят новые задачи.

На XII съезде ВОСВОД России спасатели обсудят перспективы развития организации
«Запад не хочет признавать в том числе и нашу организацию, хотя ВОСВОД является членом международного общества спасания на водах. Мы — 135 стран мира — жили одной семьей. Но сейчас Запад от нас отделился. Вот этот вопрос мы хотим закрепить и найти новые выходы. Не хочет Запад с нами жить — мы будем жить с Азией, с Африкой. Они от нас не отказываются: мы проводили международные конференции, мы дружим. Мы хотим жить мирно, мы несем этот флаг. И я думаю, что этот флаг мы сможем водрузить там, где нужно», — рассказал об одном из главных вопросов съезда председатель Центрального совета ВОСВОД Петр Нелезин.

Участники мероприятия встретились на Якорной площади перед Морским собором, чтобы возложить цветы и венки к памятнику адмирала, флотоводца и кораблестроителя Степана Макарова. Кронштадт был выбран в качестве площадки проведения не случайно. Именно здесь во второй половине XIX века под руководством адмирала Андрея Фрейганга и создавалось Общество спасения на водах. Сами спасатели называют Кронштадт "колыбелью" ВОСВОД. На съезд сюда прибудут более 120 делегатов из 60 регионов страны.

На XII съезде ВОСВОД России спасатели обсудят перспективы развития организации
«Съезд сам по себе — выдающееся мероприятие у нас, потому что проходит раз в пять лет. Здесь будет избираться совет, будет избираться председатель. Мы обычно также обмениваемся опытом работы на Съезде. Ставятся задачи, новые перспективы движения, нашего развития», — объяснила Нина Клещова, председатель Псковского областного отделения ВОСВОД .

Общество работает в нескольких направлениях — это и непосредственное спасение попавших в беду, и профилактические меры — информирование россиян о безопасном поведении вблизи водоемов, и полезный спортивный досуг. В рамках съезда участники смогут поделиться успехами и обсудить насущные проблемы. В программе также запланированы соревнования по спасательному многоборью. XII Съезд ВОСВОД России завершится 17 февраля.

На XII съезде ВОСВОД России спасатели обсудят перспективы развития организации
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