На XII съезде ВОСВОД России спасатели обсудят перспективы развития организации

В Кронштадтском дворце молодежи состоялась торжественная церемония открытия XII съезда ВОСВОД России. В этом году общество отмечает 150-летие. Сегодня перед организацией спасателей стоят новые задачи.
«Запад не хочет признавать в том числе и нашу организацию, хотя ВОСВОД является членом международного общества спасания на водах. Мы — 135 стран мира — жили одной семьей. Но сейчас Запад от нас отделился. Вот этот вопрос мы хотим закрепить и найти новые выходы. Не хочет Запад с нами жить — мы будем жить с Азией, с Африкой. Они от нас не отказываются: мы проводили международные конференции, мы дружим. Мы хотим жить мирно, мы несем этот флаг. И я думаю, что этот флаг мы сможем водрузить там, где нужно», — рассказал об одном из главных вопросов съезда председатель Центрального совета ВОСВОД Петр Нелезин.
Участники мероприятия встретились на Якорной площади перед Морским собором, чтобы возложить цветы и венки к памятнику адмирала, флотоводца и кораблестроителя Степана Макарова. Кронштадт был выбран в качестве площадки проведения не случайно. Именно здесь во второй половине XIX века под руководством адмирала Андрея Фрейганга и создавалось Общество спасения на водах. Сами спасатели называют Кронштадт "колыбелью" ВОСВОД. На съезд сюда прибудут более 120 делегатов из 60 регионов страны.
«Съезд сам по себе — выдающееся мероприятие у нас, потому что проходит раз в пять лет. Здесь будет избираться совет, будет избираться председатель. Мы обычно также обмениваемся опытом работы на Съезде. Ставятся задачи, новые перспективы движения, нашего развития», — объяснила Нина Клещова, председатель Псковского областного отделения ВОСВОД .
Общество работает в нескольких направлениях — это и непосредственное спасение попавших в беду, и профилактические меры — информирование россиян о безопасном поведении вблизи водоемов, и полезный спортивный досуг. В рамках съезда участники смогут поделиться успехами и обсудить насущные проблемы. В программе также запланированы соревнования по спасательному многоборью. XII Съезд ВОСВОД России завершится 17 февраля.