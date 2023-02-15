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Шесть западных государств перевели 630 млн долларов в Фонд оказания помощи Украине

Политика
Шесть западных государств перевели 630 млн долларов в Фонд оказания помощи Украине

Международный фонд оказания помощи Украине пополнился на 630 миллионов долларов. Соответствующую информацию предоставило агентство Reuters.

По имеющимся данным, деньги перевели сразу шесть стран. В их числе Дания, Нидерланды, Великобритания, Швеция, Исландия и Литва.

При этом директор-распоряделитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева ранее заявила, что в текущем году Киеву может понадобиться от 40 до 48 миллиардов долларов на поддержку экономики. По словам специалиста, в настоящее время организация разрабатывает специальную программу финансирования Украины.

Меж тем глава евродипломатии Жозеп Боррель рассказал, что очередные поставки оружия в зону конфликта могут быть осуществлены на базе Европейского фонда мира. Дипломат пообещал представить соответствующую инициативу уже на следующей неделе, 20 февраля.
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