Испытания экспериментального экраноплана начались в Петрозаводске

Вчера, 14 февраля, в Петрозаводске начались испытания нового экспериментального экраноплана «Орион-25». Это уникальное судно, которое сочетает в себе большую скорость (как у самолета) и способность к автономному плаванию (как у корабля).
Как рассказал глава города Владимир Любарский, экраноплан может летать на небольшой высоте от поверхности земли, воды, снега или льда. Его скорость может достигать 500 километров в час, сообщает сетевое издание «Губерния». Дальность полета составляет до 3 600 километров, а продолжительность непрерывного полета — до 11 часов. Расход топлива экономичен благодаря экранному эффекту судна.
По словам мэра Петрозаводска, такие аппараты можно использовать для охраны границы, ликвидации стихийных бедствий или для доставки вахтовиков в отдаленные труднодоступные места. Испытания будут продолжаться до конца недели. На них как возможные заказчики приглашены представители МЧС и Министерства обороны России.