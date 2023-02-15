Испытания экспериментального экраноплана начались в Петрозаводске

По словам мэра Петрозаводска, такие аппараты можно использовать для охраны границы, ликвидации стихийных бедствий или для доставки вахтовиков в отдаленные труднодоступные места. Испытания будут продолжаться до конца недели. На них как возможные заказчики приглашены представители МЧС и Министерства обороны России.