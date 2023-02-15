Экономист Хазин раскрыл суть «суперпроекта» США вне НАТО

США теряют интерес к НАТО, поскольку блок относится к европейской безопасности. Такое мнение выразил экономист Михаил Хазин.
Эксперт отметил, что сейчас Вашингтон нацелен на осуществление индустриализации в рамках блока AUKUS. Неформально к организации относятся Новая Зеландия, Канада и Япония.
«США хотят осуществить возрождение промышленности… Однако, для того, чтобы реализовать такой масштабный проект, американцам понадобится огромное количество денег, которые можно получить всего одним способом — сэкономить на менее значимых расходах», – сказал Хазин.
Экономист добавил, что Вашингтон для реализации своего «суперпроекта» может отказаться от некоторых партнеров. По его словам, это также касается НАТО. Американцы теряют интерес к Альянсу, поскольку он относится к европейской безопасности.
Ранее Михаил Хазин прокомментировал информацию о том, что Польша активизировала закупки большого количества вооружения. По его словам, Варшава осознает угрозу своим границам со стороны западных стран.