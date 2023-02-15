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Госдума утвердила новые регламенты для осужденных

Политика
Госдума утвердила новые регламенты для осужденных

Государственная дума Российской Федерации приняла закон о регламентации реализации прав лиц, находящихся в заключении на базе основания введения режима особых условий. Регулирование коснется в том числе прав осужденных на свидания и получения посылок.

В период объявления на территории исправительного учреждения режима особых условий работа многих служб может быть ограничена, изменений касается распорядок дня и степень надзора.

Регламентации в зависимости от оснований введения режима особых условий подвергнутся следующие вопросы: свидания, получение посылок, переписка, переводы денежных средств, разговоры по телефону, прогулки, развлечения, передвижение без конвоя и доступ за пределы исправительных учреждений.
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