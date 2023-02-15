Телефонного террориста за «минирование банка» осудили в Новосибирске

Как информирует сетевое издание «Сиб.фм», по данным следствия, фигурант заявил о заложенном взрывном устройстве из-за того, что желал как можно скорее разблокировать свою банковскую карту. И для того, чтобы ускорить процедуру, клиент решил поступить оригинальным образом – «простимулировать» банковских служащих при помощи страха.