Телефонного террориста за «минирование банка» осудили в Новосибирске

Суд в Новосибирске вынес решение в отношении мужчины, который сделал недостоверное сообщение о бомбе, заложенной в отделении банка. Об этом сообщили в пресс-службе судебной инстанции.
Как информирует сетевое издание «Сиб.фм», по данным следствия, фигурант заявил о заложенном взрывном устройстве из-за того, что желал как можно скорее разблокировать свою банковскую карту. И для того, чтобы ускорить процедуру, клиент решил поступить оригинальным образом – «простимулировать» банковских служащих при помощи страха.
В итоге суд приговорил правонарушителя к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Приговор в законную силу пока не вступил, отметили в ведомстве.