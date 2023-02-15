Полунин считает, что бог послал России Путина за хорошие дела

Артист балета Сергей Полунин поделился мнением о президенте России Владимире Путине. Танцовщик считает, что бог послал стране такого лидера за хорошие дела.
По словам Полунина, какая-то информация о Путине была заложена в нем изначально. Артист помнит, как в детстве на пляже в Херсоне слушал разговоры матери с кем-то о Путине.
«Кто-то что-то негативное [скажет], а я думаю: «Ну вы что, не понимаете? Вы что, не видите истину?»» — поделился танцовщик.
Когда Полунин перебрался в Россию, ему приснилось, как в зале сидит президент РФ, а он его защищает. По словам артиста, во сне он даже достал нож. Для танцовщика Путин — ангел, поскольку он видит главу государства именно так.
«В материальном мире я смотрю на энергетику, на нашу оболочку. Как она светится, какой посыл. Путина вижу таким ангелом, который был послан свыше, лидером от бога. Дан России за какие-то, наверное, хорошие дела», — отметил Полунин в интервью на YouTube-канала Tatarka FM.
По мнению артиста балета, стране дается тот лидер, которого она заслужила. Путина танцовщик назвал самым сильным и самым правильным.
Проходит время, и ты убеждаешься в верности решений, которые принимал президент России, добавил Полунин. Артист, с его слов, в целом поддерживает стратегию, выбранную главой государства.