Израиль заявил о готовности помогать жертвам землетрясений в Турции

Еще до встречи с Эрдоганом глава Израильского МИД выступил на совместной пресс-конференции с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу . Там он указал на то, что Израиль одним из первых отправил спасательные команды в республику после начала землетрясений, привез сотни тонн медицинского оборудования и гуманитарной помощи, а также построил полевой госпиталь.