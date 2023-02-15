Израиль заявил о готовности помогать жертвам землетрясений в Турции

Ранее еврейское государство отправило несколько спасательных команд и партию гуманитарных грузов в республику.
Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн накануне прибыл в Анкару и встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. В ходе переговоров он заявил о готовности Тель-Авива продолжать помощь жертвам недавних землетрясений.
Коэн выразил населению республики соболезнования от имени израильского правительства и народа. Также он подчеркнул значимость двусторонних отношений для стабильности региона, добавив, что «друзья познаются в беде».
Еще до встречи с Эрдоганом глава Израильского МИД выступил на совместной пресс-конференции с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу . Там он указал на то, что Израиль одним из первых отправил спасательные команды в республику после начала землетрясений, привез сотни тонн медицинского оборудования и гуманитарной помощи, а также построил полевой госпиталь.
Тем не менее позже появилась информация о выводе спасателей еврейского государства из Турции. В ходе переговоров Коэн и Чавушоглу обсудили возобновление прямых рейсов израильских авиакомпаний между двумя странами, первый борт планируется отправить 16 февраля.
Несмотря на множество противоречий между Анкарой и Тель-Авивом правительства двух стран начали постепенно сближаться. Причем как Биньямин Нетаньяху, так и Реджеп Тайип Эрдоган нацелены на углубление сотрудничества. Но, по всей видимости, по наиболее острым вопросам согласия между Израилем и Турцией ожидать в ближайшее время не стоит.
Несколько дней назад республика наряду с США и Евросоюзом осудила планы Тель-Авива узаконить еще девять еврейских поселений на Западном берегу реки Иордан, призвав отказаться от таких намерений и не провоцировать новый виток насилия в регионе.
Череда мощных землетрясений началась в Турции 6 февраля и затронула также северные районы Сирии. Число жертв превысило 38 тысяч, однако эти цифры вырастут, поскольку разбор завалов продолжается. В республику отправили помощь и спасателей более 60 стран.