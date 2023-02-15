«Угрожали разрезать»: боец ЧВК «Вагнер» Дмитрий Якущенко рассказал о пребывании в украинском плену

Украинцы жестоко обращаются с пленными, избивая, пытая и угрожая расправой. Об этом в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей рассказал боец ЧВК «Вагнер» Дмитрий Якущенко, которого на днях удалось вернуть на родину.

