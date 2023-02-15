«Угрожали разрезать»: боец ЧВК «Вагнер» Дмитрий Якущенко рассказал о пребывании в украинском плену

Украинцы жестоко обращаются с пленными, избивая, пытая и угрожая расправой. Об этом в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей рассказал боец ЧВК «Вагнер» Дмитрий Якущенко, которого на днях удалось вернуть на родину.
По его словам, надзиратели всеми возможными способами заставляют говорить то, что они хотят услышать, и записывают это на камеру.
«Они относились ко мне жестоко. Когда я попал в плен, меня избивали и пытали. Поэтому то, что я наговорил на видео, они в принципе хотели от меня услышать. Мне пришлось это сказать, чтобы остаться в живых. Были большие угрозы. Говорили, что могут это видео показывать по интернету. У меня есть мать, которая могла из-за этого переживать», — рассказал он.
Дмитрий Якущенко обратил внимание на разницу отношения украинских силовиков к пленным «вагнеровцам» и бойцам из Луганской и Донецкой народных республик (ЛДНР).
«Над донецкими и луганскими пацанами они тоже издевались, считая их предателями Родины. К нам из ЧВК "Вагнер" относились более жестоко, потому что мы как бы залезли на их землю. Хотя среди надзирателей я украинцев не видел, они были в масках. Но по акценту и разговору понял, что там, возможно, нерусские», — уточнил «музыкант», намекая на иностранных бойцов.
Якущенко добавил, что одним из самых страшных моментов в плену стало неведение.
«Это когда ты не знаешь, кастрируют тебя или нет. Когда тебе обещают что-то и стоят сзади или с боку с чем-то в руках», — признался он.
Боец ЧВК «Вагнер» отметил, что со стороны украинских силовиков постоянно слышал разные угрозы. Так они заставляли говорить на камеру то, что хотели услышать.
«Были разные угрозы, что распилят или разрежут. Все это снимут на видео и опубликуют в интернете, чтобы увидели родные и близкие», — констатировал «вагнеровец».
В завершение интервью «музыкант» подчеркнул, что, несмотря на пережитый опыт, он продолжит службу в рядах «оркестра».
Ранее в Сети появилось видео с якобы казнью «вагнеровца» Дмитрия Якущенко за предательство. Однако пресс-служба «Конкорд» опровергла эту информацию, опубликовав кадры с полностью здоровым бойцом, которого удалось вызволить из украинского плена.