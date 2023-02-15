Евгений Пригожин почтил память погибших пилотов Антонова и Никишина и рассказал о перспективах боевых действий

«Бахмут нужен для того, чтобы полностью парализовать украинскую армию. И она, собственного говоря, парализована. Они молодцы, за него цепляются. В Бахмуте и его окрестностях сегодня, по оценкам разведки, находятся около 90 батальонов, примерно 40–50 тысяч человек. Противник подкидывает каждый день новые резервы, мы каждый день продвигаемся в разных направлениях: где-то 50, где-то 100 метров. Бои идут за каждый дом, за каждый квадратный метр, в каждом огороде — укрепрайон. Противник подготовился, и этого следовало ожидать, потому что после Попасной, когда мы начали охватывать город со всех сторон, времени было достаточно.