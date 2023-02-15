Канцелярия польского президента Дуды: Конституция страны стоит выше общеевропейского права

Конституция Польши находится выше права Европейского союза на территории республики. Такое заявление сделал руководитель Бюро международной политики канцелярии президента страны Марчин Пшидач, передали РИА Новости.
Соратник главы государства Анджея Дуды сослался на статью 87 основного закона государства. В ней говорится, что Конституция стоит на первом месте среди источников права на территории страны.
«Конституция является наиважнейшим источником польского права», — подчеркнул Пшидач.
Таким образом госслужащий отреагировал на передачу соответствующего дела в суд Европейского союза. Разбирательство касается спора между содружеством и Варшавой, возникшего из-за признания польским Конституционным судом превосходства внутреннего права над общеевропейским.
Меж тем стало известно о планах министерства обороны Польши уже в марте поставить на Украину боевые танки Leopard. Об этом рассказал глава ведомства Мариуш Блащак.