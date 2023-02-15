Евгений Пригожин показал «казненного» бойца ЧВК «Вагнер»

Предприниматель Евгений Пригожин продемонстрировал живого бойца ЧВК «Вагнер» Дмитрия Якущенко, слухи о казни которого ходили по Сети.
Ранее появилась информация, что попавший в плен ВС Украины «музыкант» после освобождения якобы был убит кувалдой. Бизнесмен в свою очередь опроверг эти данные. Видео со здоровым «вагнеровцем» опубликовал военкор Александр Коц.
Пригожин поделился настоящей историей попадания Якущенко в плен. По его словам, «музыкант» заблудился при выполнении боевой задачи. При этом в плену боец «оркестра» действовал, как «нормальный мужчина».
«Потому что была команда: «Если тебя берут в плен, смотри в оба, запоминай дорогу, куда шел, какая техника где стоит». Поэтому пока он сидел в плену, разбирался подробно. Вернулся из плена, принес большое количество нужной информации», — отметил Пригожин.
Сам боец рассказал, что в плену его пытали и издевались над ним, однако он старался вести себя тихо, чтобы сохранить себе жизнь.
Ранее предприниматель сообщил о важности поддержки России для представителей ЧВК «Вагнер». Пригожин объяснил это тем, что «музыкантам» в настоящее время нелегко.