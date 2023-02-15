Владимир Корнилов: Россия продлит «зерновую сделку» ради интересов Эрдогана

Напомним, 15 февраля Украина призвала ООН и Турцию потребовать от РФ «немедленного прекращения искусственных задержек в работе «зернового коридора». Об этом заявили главы МИДа и Мининфраструктуры Украины Дмитрий Кулеба и Александр Кубраков. Киев утверждает, что россияне, входящие в состав инспекционных групп при Координационном центре в Стамбуле, уже несколько месяцев задерживают осмотр судов, следующих через пролив Босфор в украинские порты. По их словам, ежедневно из запланированных 10 инспекций происходит меньше половины. Киев указал, что сейчас в проливе Босфор образовалась очередь из более 140 судов, многие из которых стоят там уже больше месяца.