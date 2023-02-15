Владимир Корнилов: Россия продлит «зерновую сделку» ради интересов Эрдогана

В информполе Европы возник скандал — журналист издания Exxpress Михаэль Кох проследил поставки украинского зерна через «зерновой коридор», созданный якобы для «помощи голодающим странам Африки». Как выяснилось, практически все сырье в итоге ушло на корм испанским свиньям. Тем не менее, как заявил ФАН российский политолог Владимир Корнилов, пока в интересах России все-таки продлить «зерновую сделку».
Журналист австрийского издания Exxpress Михаэль Кох напомнил, как прошлым летом в Евросоюзе политики бились насмерть за создание коридора для поставок украинского зерна морским путем, «чтобы в беднейших странах мира не возник голод».
«Но в итоге пшеница бедным почти не попала. Вместо этого ее в основном отправляли в Испанию, где использовали в качестве корма для свиней», — заявил журналист-расследователь.
Виновными в этом он назвал киевские власти, которые преследовали свои корыстные цели.
«Испания заплатила больше денег Киеву, чем могли предложить нуждающиеся в хлебе страны, и Украина поставила зерно ей», — отметил Кох.
Напомним, ранее польские фермеры заблокировали пункты пропуска на границе ЕС и Украины — в знак протеста против ввоза украинского зерна. Производителей не устраивало, что сельхозпродукция, которую завозят с Украины в Польшу для экспорта, оседает в стране. К тому же, по их мнению, она оказалась крайне низкого качества.
Ранее в России заговорили о том, что зерновая сделка, о продлении которой на четыре месяца договорились в ноябре, может быть прекращена. Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявил, что прогресс в продвижении российского сельхозэкспорта по соглашению с ООН, что было условием сделки, «стремится к нулю». Причем, по словам дипломата, ограничения для России не только сохраняются, но к ним добавляются новые. Как сообщил Вершинин, продление зерновой сделки, которая завершается в марте, «без осязаемых результатов нецелесообразно.
По словам Владимира Корнилова, судить о том, насколько выгодно РФ участие в «черноморском соглашении», можно будет, получив соответствующие цифры от экономистов и статистиков.
«Теоретически "зерновая сделка" действительно учитывает интересы России — в плане поставок наших сельхозпродуктов и удобрений на внешние рынки. По крайней мере, так она была задумана изначально. При этом российские официальные лица жалуются, что для России "зерновая сделка" не работает, но при этом наша страна все равно ее продлевает. В этом плане очень хотелось бы увидеть реальные цифры того, насколько компании из РФ смогли воспользоваться соглашением, и сколько зерна и удобрений они реально поставили за рубеж. Если в итоге окажется, что вся сделка — это лишь индульгенция Украине на вывоз зерна, то, разумеется. России она не выгодна», — сообщил аналитик.
Корнилов выразил надежду, что экономисты и статистики вскоре подробно разъяснят россиянам, что принесло стране участие в «черноморском соглашении» с июля 2022-го.
«В зависимости от результатов, и нужно принимать решение, продлевать России свое участие в соглашении, или нет. Впрочем, здесь стоит учесть, что с экспортом зерна из РФ может складываться та же ситуация, как с экспортом нефти — когда значительная часть «черного золота» поступает из РФ за границу при помощи "серых" схем. В нефтяной сфере, из-за санкций ЕС и "ценового потолка", есть "серые" поставки, с перевалкой на нейтральные суда, но это относительно небольшая часть экспорта РФ. Впрочем, чем жестче будут ограничения Запада на наше сырье — нефть, зерно или удобрения, тем больше продукции окажется в "серой зоне". Такова природа любого бизнеса», — указал Корнилов.
По мнению Корнилова, в реализации «зерновой сделки» России нужно намного жестче отстаивать свои интересы, чем это происходит сегодня.
«Мы не должны играть в "добряков", которые сознательно идут на любые потери ради того, чтобы только "накормить мир" за свой счет. Жесткость в отстаивании наших национальных экономических и политических интересов просто необходима. Это касается и "зерновой сделки", и "ценовых потолков", установленных Западом на наши нефть и газ. Иначе нам просто «сядут на голову», — сообщил Корнилов.
Впрочем, по его мнению, в марте Россия, несмотря на невыполнение части ее условий, все же в очередной раз продлит «черноморское соглашение».
«Но это не связано с чисто российскими экономическими интересами. Дело в том, что не продление сделки может серьезно ударить по лидеру Турции Реджепу Эрдогану, прямо накануне президентских выборов (они назначены на 14 мая — прим. ФАН). Россия меньше всего заинтересована в том, чтобы на смену Эрдогану пришла оппозиция, тесно связанная с Западом. Подыгрывать прозападным турецким политикам со стороны Москвы было бы неправильно. До выборов в Турции осталось не так уж много времени, если, конечно, они не будут отменены из-за последствий землетрясения. Если же Россия проявит терпение, и выборы пройдут в пользу Эрдогана, то мы получим шанс сохранить нынешний уровень партнерства с Анкарой. А вот после этого Россия может уже без оглядки выходить из "зерновой сделки" — в случае, если ее экономические интересы продолжат нарушаться, вопреки всем договоренностям», — сообщил политолог.
Напомним, 15 февраля Украина призвала ООН и Турцию потребовать от РФ «немедленного прекращения искусственных задержек в работе «зернового коридора». Об этом заявили главы МИДа и Мининфраструктуры Украины Дмитрий Кулеба и Александр Кубраков. Киев утверждает, что россияне, входящие в состав инспекционных групп при Координационном центре в Стамбуле, уже несколько месяцев задерживают осмотр судов, следующих через пролив Босфор в украинские порты. По их словам, ежедневно из запланированных 10 инспекций происходит меньше половины. Киев указал, что сейчас в проливе Босфор образовалась очередь из более 140 судов, многие из которых стоят там уже больше месяца.