Опыт, идея и воспитание: руководитель полетов рассказал, как летчики вернули подбитый Су-24 на базу ЧВК «Вагнер»

«Так как люди опытные у нас, хоть и не летали уже по много лет, но опыт был еще получен в советские времена. Моторика и опыт сохраняются, как говорится, надолго и в крови. Поэтому грамотно оценил, за что ему честь и хвала, и так, горящий, пошел обратно на базу, доложил все это дело, мы ждали его, наблюдали все это дело при посадке»,— рассказал мужчина.