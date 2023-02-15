Опыт, идея и воспитание: руководитель полетов рассказал, как летчики вернули подбитый Су-24 на базу ЧВК «Вагнер»

Руководитель полетов ЧВК «Вагнер» рассказал историю боевого вылета бомбардировщика Су-24.
Профессионализм и большой опыт позволили летчикам ЧВК «Вагнер» выполнить боевую задачу и довести до базы пораженный зенитной ракетой противника бомбардировщик Су-24М. Руководитель полетов рассказал журналистам подробности о полете и возвращении самолета из недавнего боевого вылета над Бахмутом.
Сотрудник ЧВК «Вагнер» рассказал, что летчикам компании приходятся делать вылеты в тяжелых условиях при высокой концентрации ПВО противника. В момент захода на цель бомбардировщик получил попадание. Несмотря на повреждения фюзеляжа и сбой системы наведения, летчики нанесли точный удар по цели.
«Произошел небольшой сбой системы прицельной, немножко ушел по курсу, но экипаж продолжил выполнение задания. Этого нигде не было описано, многие догадки строят, что-как там происходило. Рассказываю: экипаж выполнил свое задание, довернулся на боевой курс, зажал БК, отправил подарки по адресу, все были очень довольны», — отметил руководитель полетов.
Бойцы, которые находились на земле, не пропустили этот момент, отмечает командир полетов.
«Взрывная волна докатилась до передней линии, и сказали, что даже была небольшая контузия, то есть там приехало нормально. Экипаж выполнил сброс и ушел к себе домой», — рассказал он.
После выполнения боевой задачи экипаж Су-24 заметил горение в задней части самолета. Оценив обстановку, летчики приняли нестандартное решение — уходить на базу без включения системы пожаротушения.
«При развороте экипаж наблюдал, что идет факеление (горение) в районе хвоста. Оценил обстановку, посмотрел технику, все параметры были в принципе в норме. Принял решение не тушить двигатель, так как при тушении двигателя сработала бы топливная автоматика при раскрытии сопла, и мог бы самолет полностью сгореть», — рассказал сотрудник ЧВК «Вагнер».
Руководитель полетов отметил, что именно огромный опыт позволил летчикам принятие правильные оперативные решения и довести самолет до базы, где в дальнейшем он был отправлен на ремонт
«Так как люди опытные у нас, хоть и не летали уже по много лет, но опыт был еще получен в советские времена. Моторика и опыт сохраняются, как говорится, надолго и в крови. Поэтому грамотно оценил, за что ему честь и хвала, и так, горящий, пошел обратно на базу, доложил все это дело, мы ждали его, наблюдали все это дело при посадке»,— рассказал мужчина.
Подводя итог этого впечатляющего случая воинской удачи, когда подбитый с земли самолет не только смог вернуться на базу, но и удачно поразил цель, руководитель полетов подчеркнул главное в мотивации летчиков ЧВК «Вагнер».
«Дело абсолютно не в деньгах. Экипаж этот — я вот с ним разговаривал — они в принципе, и не знают, какая у них зарплата. Потому что абсолютно дело здесь не в деньгах, — подчеркнул руководитель полетов. — И весь этот героизм, опять-таки, из-за того, что была в свое время идея, воспитание соответствующее. Люди в основном возрастные, но есть и молодой личный состав».
Он призвал военных летчиков присоединяться к ЧВК «Вагнер».
«Обращаюсь к молодым пилотам, приходите, пожалуйста — кто на пенсии, само собой, находится — приходите, мы всегда вам найдем работу. Ничего не бойтесь, будете настоящими пилотами, и не надо превращаться в «пилоток». Поэтому победа будет за нами, а мы поможем, чем можем», — объявил мужчина.
Летчики ЧВК «Вагнер» не раз становились примерами доблести и профессионализма на фронтах спецоперации. В начале декабря 2022 года экипаж Су-24М, в составе командира Александра Антонова и штурмана Владимира Никишина, повторил подвиг Героя СССР Николая Гастелло, направив горящий самолет на колонны врага. Посмертно они были удостоены золотых звезд Героя России, как и другой летчик-доброволец, генерал-майор Канамат Боташев, который героически погиб под Попасной, спасая жизни товарищей. Их подвиги были увековечены различными памятными мероприятиями в различных городах России.