Эксперт Абрамов рассказал, как попадание в «черный список налоговых юрисдикций» повлияет на Россию

Страны Евросоюза включили Россию в так называемый «черный список не сотрудничающих с Брюсселем налоговых юрисдикций». Свое решение они объяснили невыполнением обещаний по изменению режима «русских офшоров» — специальных административных районов на западе и востоке страны и зашедшим в тупик из-за конфликта на Украине. В «черный список» также попали Коста-Рика, Маршалловы и Виргинские острова.
Причиной попадания стали претензии европейских властей, которые касаются работы специальных административных районов (САР) на островах Русский (Владивосток) и Октябрьский (Калининград), известных также как «русские офшоры». Они были созданы в 2018 году для привлечения капитала иностранных компаний с корнями российского происхождения. Об этом рассказал экономический обозреватель Вячеслав Абрамов в ходе беседы с корреспондентом ФАН.
Еще год назад, до начала СВО, Евросоюз хотел добавить Россию в так называемый «серый список». Это список стран, которые не соответствуют налоговым стандартам ЕС. Ранее Минфин РФ напомнил, что в феврале 2022 года в Налоговый кодекс внесли изменения, которые усовершенствовали режим САР в соответствии с замечаниями ЕС.
«Попадание России в "черный список" означает, что страны, которые входят в ЕС будут вправе применять к РФ меры административного и правового характера. Министерство финансов привело примеры административного характера: усиленный мониторинг транзакций между резидентами ЕС и российскими лицами, повышенные аудиторские риски для налогоплательщиков ЕС, использующих структуры или сделки, в которых участвуют российские лица», – объяснил Абрамов.
Минфин также назвал меры правового характера, которые сможет применять ЕС: отсутствие возможности учесть расходы, понесенных при осуществлении сделок с гражданами России, для выполнения целей налогообложения резидентами стран ЕС. Применение правил КИК (контролируемых иностранных компаний) в отношении резидентов ЕС, которые ранее могли не применять данные правила согласно законодательству. Ограничение на применение для акционеров-резидентов ЕС правил освобождения от налогообложения распределяемой прибыли, получаемой от российских лиц. Применение налогов у источника по выплачиваемым российским лицам доходам, которые ранее освобождались от налогообложения.
«Очевидно, что после февраля все контакты с представителями ЕС по этому вопросу сошли на нет. Пошла череда санкционных ограничений и усложнилась коммуникация по всем вопросам. Фактически в условиях западных санкций данное решение ЕС не имеет никакого практического значения с финансово-экономической точки зрения для России. Большинство западных компаний уже и так не ведут бизнес в нашей стране. Компании из стран Ближнего востока, Африки и Азии вряд ли будут обращать внимание на решение ЕС и продолжат работу с нашей страной. Что касается интересантов из ЕС в продолжении ведения бизнеса, то при желании всегда найдутся лазейки для обхода новых ограничительных мер», – заключил Вячеслав Абрамов.
Ранее экономист Александр Разуваев рассказал об изменении фондового рынка России за год.