Эксперт Абрамов рассказал, как попадание в «черный список налоговых юрисдикций» повлияет на Россию

Еще год назад, до начала СВО, Евросоюз хотел добавить Россию в так называемый «серый список». Это список стран, которые не соответствуют налоговым стандартам ЕС. Ранее Минфин РФ напомнил, что в феврале 2022 года в Налоговый кодекс внесли изменения, которые усовершенствовали режим САР в соответствии с замечаниями ЕС.