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В Москве автобус врезался в мачту освещения

Происшествия
В Москве автобус врезался в мачту освещения

В Москве на Волоколамском шоссе автобус не справился с управлением и столкнулся с мачтой освещения

Как сообщает РИА Новости, сегодня около двенадцати часов на Волоколамском шоссе, в районе первого дома второго строения по улице Водников, произошло ДТП с участием маршрутного автобуса №233. Водителем автобуса была женщина, которая не справившись с управлением, столкнулась с мачтой городского освещения. Предположительно двигавшийся в парк автобус был полностью пуст. В результате ДТП никто не пострадал.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают причины.
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