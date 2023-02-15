В Москве автобус врезался в мачту освещения

Как сообщает РИА Новости, сегодня около двенадцати часов на Волоколамском шоссе, в районе первого дома второго строения по улице Водников, произошло ДТП с участием маршрутного автобуса №233. Водителем автобуса была женщина, которая не справившись с управлением, столкнулась с мачтой городского освещения. Предположительно двигавшийся в парк автобус был полностью пуст. В результате ДТП никто не пострадал.