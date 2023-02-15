Швеция и Финляндия смогут вступить в НАТО уже осенью

Турция поставила перед Швецией и Финляндией условие, что те должны выступить против террористической организации Рабочей партии Курдистана. От будущих членов НАТО требовалось высказать публичный протест организации, заморозить их активы и депортировать людей, связанных с ней. Тогда Турция пообещала сделать все, что в ее силах, чтоб обеспечить Швеции и Финляндии членство в НАТО.