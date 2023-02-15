В Выборге подросток угрожал взорвать школу из-за плохих оценок и неприязни к учителю

Руководству образовательного учреждения подросток написал в необычной форме. Он указал дату проведения «теракта» и попросил вывести из здания первоклассников, так как те «в жертвоприношении не нужны». Мальчик также пообещал, что все будут глотать «пыль разрушенного здания».