В Выборге подросток угрожал взорвать школу из-за плохих оценок и неприязни к учителю

Сообщение с угрозой взрыва получил заместитель директора школы в Выборге. Отправителем оказался один из учеников. Поводом стали плохие оценки и неприязнь к педагогу. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Руководству образовательного учреждения подросток написал в необычной форме. Он указал дату проведения «теракта» и попросил вывести из здания первоклассников, так как те «в жертвоприношении не нужны». Мальчик также пообещал, что все будут глотать «пыль разрушенного здания».
Правоохранители задержали юного злоумышленника. Возбуждено уголовное дело. Школьник, который живет с опекуншей-бабушкой, находится под подпиской о невыезде.