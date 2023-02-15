Пригожин назвал главную цель тяжелых боев за Бахмут

Военная операция в Бахмуте (Артемовске) необходима для того, чтобы российские силы сумели сковать украинские войска, которые перебрасывают крупные резервы для удержания населенного пункта, заявил предприниматель Евгений Пригожин.
По словам бизнесмена, в Бахмуте и его окрестностях находятся порядка 90 украинских батальонов, что составляет около 40-50 тысяч силовиков. При этом каждый день ВСУ присылают новые резервы.
«Бахмут нужен для того, чтобы полностью парализовать украинскую армию. И она, собственно говоря, парализована. Они молодцы, за него цепляются», – подчеркнул Пригожин в разговоре с журналистами.
Предприниматель добавил, что ежедневно на этом направлении бойцы ЧВК «Вагнер» продвигаются на 50-100 метров. Боевые действия ведутся за каждую постройку, в каждом огороде находится укрепленный район.
«В общем, этого следовало ожидать, так как после освобождения Попасной, когда мы начали охватывать его со всех сторон, времени у него было достаточно», — заключил бизнесмен.
Пригожин ранее сообщил, что предпосылок для окружения украинской армии в северных районах Бахмута пока нет. По его словам, в этом месте сейчас идут ожесточенные бои.