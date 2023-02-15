Политолог Перенджиев заявил об отсутствии в Европе свободы на получение альтернативной информации

Политика руководителей стран Европы привела к тому, что в ЕС «властвует не правда, а кривда». Она направлена на создание необходимого общественного мнения. Такой точкой зрения с редакцией ФАН поделился доцент кафедры политанализа РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев.