Политика руководителей стран Европы привела к тому, что в ЕС «властвует не правда, а кривда». Она направлена на создание необходимого общественного мнения. Такой точкой зрения с редакцией ФАН поделился доцент кафедры политанализа РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев.
Политики из девяти европейских государств решили проигнорировать собрание консерваторов в Италии и отказаться от посещения мероприятия в случае присутствия на нем бывшего премьер-министра Сильвио Берлускони. Ранее он публично раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского. Об этом пишет издание Politico.
Александр Перенджиев указал на отсутствие свободы слова в Европе. Он усомнился в наличии у жителей ЕС возможности узнать правду о происходящем в мире и, в частности, в Донбассе.
«Нет свободы слова в Европе, как нет свободы на получение информации. Там информация лживая, направленная на формирование соответствующего общественного мнения», — отметил эксперт.
Политолог обратил внимание на системный прессинг, осуществляемый в отношении сотрудников западных СМИ. Их деятельность ограничивается рамками официальной пропаганды.
«Мы знаем случаи, когда европейские журналисты, предоставлявшие не ту информацию, которую хотели видеть руководители государств ЕС, подвергались и подвергаются преследованиям. Нет свободы на получение альтернативной информации.
Правда там (в Европе. — Прим. ФАН) уничтожена. Властвует кривда, если говорить старорусскими определениями. И эта кривда вводит всех в заблуждение», — резюмировал эксперт.
Ранее пользователи Сети назвали главу Украины Владимира Зеленского «цирковым клоуном» после его слов о российском лидере Владимире Путине. Президента «незалежной» упрекнули в позировании для фотографий.