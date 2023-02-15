Житель Севастополя задержан за попытку совершения террористического акта

Летом 2022 года 20-летний житель Севастополя был задержан сотрудниками УФСБ за попытку поджога пункта сбора гуманитарной помощи для жителей ДНР и ЛНР. Позже следствие выявило другие эпизоды его преступной деятельности.
Так, молодой человек создал радикальное экстремистское движение «Украинский севастопольский корпус». В телеграм-канале этого сообщества он регулярно публиковал призывы к уничтожению объектов критической инфраструктуры и российских военнослужащих, сообщает сетевое издание «Вести Севастополь».
В отношении гражданина возбуждены уголовные дела сразу по нескольким статьям: «Покушение на совершение террористического акта», «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности», «Публичные призывы к экстремисткой деятельности». В случае доказательства вины, подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.