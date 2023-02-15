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Россиян хотят увольнять из европейских компаний

Политика
Россиян хотят увольнять из европейских компаний

Европейская комиссия намеревается ограничить присутствие граждан России на руководящих должностях стратегических предприятий стран Европейского союза.

В первую очередь в комиссии хотят оградить россиян от управления нефтегазовыми и транспортными компаниями. Введение такого рода мер может быть связано с опасением со стороны европейских чиновников возникновения у российских управленцев конфликта интересов.

Ранее представители комиссии заявили о скором введении нового пакета санкций против российских компаний. Так, под санкции подпадут «Альфа-банк», «Росбанк», и «Тинькофф Банк» – три крупных российских банка, более 100 граждан и компаний окажутся под ограничениями.
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