Россиян хотят увольнять из европейских компаний

Европейская комиссия намеревается ограничить присутствие граждан России на руководящих должностях стратегических предприятий стран Европейского союза.
В первую очередь в комиссии хотят оградить россиян от управления нефтегазовыми и транспортными компаниями. Введение такого рода мер может быть связано с опасением со стороны европейских чиновников возникновения у российских управленцев конфликта интересов.
Ранее представители комиссии заявили о скором введении нового пакета санкций против российских компаний. Так, под санкции подпадут «Альфа-банк», «Росбанк», и «Тинькофф Банк» – три крупных российских банка, более 100 граждан и компаний окажутся под ограничениями.