Трудовых мигрантов в Нижегородской области обяжут вакцинироваться от кори

Министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов рассказал о новом требовании к приехавших на заработки мигрантам.
Как пояснил Мелик-Гусейнов, в связи с выявленными случаями заболеваний корью в России, власти Нижегородской области приняли решение принять профилактические меры в виде вакцинации приезжих. По его словам, в самом регионе ситуация пока спокойная, но в ряде соседних субъектов РФ выявлены уже более сотни диагнозов кори, сообщает «Нижегородская правда».
Поэтому все прибывшие иностранные трудовые мигранты будут вакцинироваться, а местные медики при появлении температуры и сыпи у пациентов особенно внимательно станут рассматривать вариант заболевания корью.