Трудовых мигрантов в Нижегородской области обяжут вакцинироваться от кори

Как пояснил Мелик-Гусейнов, в связи с выявленными случаями заболеваний корью в России, власти Нижегородской области приняли решение принять профилактические меры в виде вакцинации приезжих. По его словам, в самом регионе ситуация пока спокойная, но в ряде соседних субъектов РФ выявлены уже более сотни диагнозов кори, сообщает «Нижегородская правда».