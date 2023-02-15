Эрдоган назвал сроки восстановления Турции после землятресений

Он обратился к пострадавшим с просьбой потерпеть год. Также было сообщено о мерах поддержки для пострадавших. Так, правительство сделает целый ряд выплат: по 100 тысяч лир потерявшим родных, около 5 тысяч лир на аренду жилья тем, кто его потерял и 2 тысячи лир тем, кто жил на съемном жилье.