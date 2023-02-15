Эрдоган назвал сроки восстановления Турции после землятресений

Президент Турецкой Республики в ходе визита в штаб МЧС обратился к гражданам страны. Глава государства сообщил, что за год в Турции полностью отстроят новое жилье устойчивое к землетрясениям и обеспечат им всех нуждающихся.
Он обратился к пострадавшим с просьбой потерпеть год. Также было сообщено о мерах поддержки для пострадавших. Так, правительство сделает целый ряд выплат: по 100 тысяч лир потерявшим родных, около 5 тысяч лир на аренду жилья тем, кто его потерял и 2 тысячи лир тем, кто жил на съемном жилье.
Также Турецкий лидер сообщил, что службы проведут оценку степени разрушения пострадавших зданий и рассмотрят вопрос о восстановлении части из них.
По последним данным число погибших в результате землетрясения в Турции достигло 35 тысяч человек. Ранее сообщалось о планах главы МИД Армении посетить Турцию и выразить соболезнования.