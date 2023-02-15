В Центре компетенции НТИ рассказали о спросе на технику в этом году

Заместитель руководителя Центра компетенции НТИ по технологиям беспроводной связи и интернета вещей на базе «Сколтеха» Александр Сиволобов рассказал РИА Новости, что спрос на электронику находится на стабильной позиции.
Газета «Известия» отметила, что к 14, 23 февраля, а также к 8 Марта продажи электроники впервые за 8 лет сократились на 10-30%.
Приоритеты людей претерпели некоторые изменения, поэтому вместо дорогостоящего оборудования, россияне выбирают гаджеты из более доступных на них ценовых групп.
Экономия жителей России на электронику обусловлена качеством других заявленных брендов, не уступающих разрекламированным «мейнстримным» гаджетам по своему качеству — считает Сиволобов
Эксперт выделил, что сравнивать продажи и доходность этого года с февралем 2022 года будет нецелесообразным решением, так как потребители стали более осторожны в своем выборе.
Лидирующее место «подарков на 14 февраля» заняли беспроводные наушники, сместив с этой позиции смартфоны. Причем женщины в разы больше мужчин отдают предпочтение гаджетам на праздники. Процентная доля среди покупателей женщин в феврале выросла в два раза (с 13 до 30%).
Пресс-службы «М.Видео-Эльдорадо» отметили, что спрос россиян на технику и электронику в этом году такой же, как и в прошлом.
«Электроника все так же является популярной категорией подарка, тут ничего не изменилось», — отмечает Сиволобов.